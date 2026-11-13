Відео: у Києві викрили мага, який обіцяв зцілити хворого хлопчика та ошукав його матір

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Дарницька окружна прокуратура повідомила про підозру 27-річному киянину, відомому завдяки телевізійним шоу. За даними слідства, чоловік використовував свою популярність, щоб пропонувати платну допомогу людям у складних життєвих обставинах, зокрема батькам хворих дітей і родичам зниклих безвісти військових.

Дії «мага» кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Так, у травні 2025 року до «мага» звернулася жінка, яка виховує 7-річного сина з тяжким діагнозом та розладами поведінки, що не лікуються, а потребують корегування поведінки. Користуючись вразливим психологічним станом жінки, «маг» переконав її у необхідності проведення платних «консультацій» та «обрядів», які мали допомогти її сину. Жінка переказала за таку «допомогу» загалом 60 000 грн. Жодного ефекту, окрім збагачення так званого мага, його обряди не мали.

Крім «магічних послуг» та «марафонів», чоловік заробляв продажем статуеток «золотого буйвола, який допомагає мільйонерам», а також диво-свічок, що допомагають зняти «порчу». Купити статуетку можна було за 9000 грн, а диво-свічку за 1300 грн.

Для збільшення кількості підписників своїх сторінок чоловік робив «розклади карт» на перебіг війни, «віщував», що киян з правого на лівий берег міста возитимуть баржами та наголошував – «маги та відьми мають під час війни особливу силу не просто виживати, а жити добре».

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Джерело: Пресслужба Київської міської прокуратури

У Львові судитимуть жінку за шахрайство за схемою Ваша дитина потрапила в ДТП.

Раніше повідомлялося, що 71-річна киянка на один з месенджерів отримала дзвінок від чоловіка, що представився працівником СБУ. Він повідомив, що жінка підозрюється у державній зраді та має віддати на перевірку всі свої заощадження. Перевірятимуть чи не мають ці гроші російського походження. Перевірені гроші жінці обіцяли повернути. Для того, щоб бути переконливими, шахраї їй на месенджер надсилали підроблені повістки.

До цього Вищий антикорупційний суд призначив 9 років позбавлення волі службовцю Красилівського агрегатного заводу за отримання неправомірної вигоди.

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