Відео: У Києві викрили схему фіктивної інвалідності за 20 тисяч доларів

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У столиці викрили 59-річну жінку, яка, за даними слідства, організовувала оформлення фіктивної інвалідності для чоловіків призовного віку за 20 тисяч доларів. Схема мала допомагати їм уникати мобілізації.

Злочин задокументували оперативники управління міграційної поліції столичного главку спільно зі слідчими Святошинського управління поліції та співробітниками СБУ.

Своїм «клієнтам» жінка пропонувала не просто допомогу з документами, а цілу схему: від оформлення декларації із сімейним лікарем та створення історії хвороби до подальшого проходження експертної комісії. При цьому необхідні документи мали оформлювати без реальних підстав для встановлення інвалідності.

Запевняючи, що має зв’язки серед медиків, фігурантка запропонувала одному з чоловіків організувати виготовлення медичних документів, які могли стати підставою для отримання відстрочки від мобілізації. За свої «послуги» вона вимагала 20 тисяч доларів, а «потрібний діагноз» клієнт міг обрати самостійно.

Спочатку жінка отримала від чоловіка 5 тисяч доларів за оформлення документів для нього. Згодом під час наступної зустрічі вона отримала від того ж клієнта ще 10 тисяч доларів — як передоплату за оформлення документів для двох інших чоловіків.

Під час передачі коштів в одному зі столичних ресторанів правоохоронці затримали фігурантку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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Окрім цього, поліцейські провели обшуки за місцем проживання фігурантки та в інших можливих учасників схеми. Наразі досудове розслідування триває.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва

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