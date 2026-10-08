Відео: У Києві зіткнулися Peugeot і Tesla, одна з автівок в’їхала в стовп

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На вулиці Луговій у Києві, біля «Каравану», сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Peugeot та Tesla. Після зіткнення одна з автівок в’їхала в стовп.

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Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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