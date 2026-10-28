Відео: У Львові студенти ЛНУ протестували через погані умови навчання

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28 жовтня близько сотні студентів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка вийшли на акцію протесту, вимагаючи скасувати перенесення занять до корпусу на вулиці Медової Печери, 53. Після акції ректор університету Роман Гладишевський пообіцяв припинити там заняття з другого семестру.

Як повідомляє «Суспільне Львів», студенти зібралися о 10:00 біля головного корпусу університету на вулиці Університетській. Учасники тримали плакати з написами «Студентству гідні умови», «На Медовій не солодко» та «Гідні умови студентам інмову».

Активістка студентської спілки «Пряма дія» Софія пояснила, що студенти незадоволені умовами навчання в корпусі на Медової Печери. За її словами, у будівлі немає опалення, пандусів і ліфтів, що створює труднощі, зокрема для студентів з інвалідністю. Крім того, корпус розташований приблизно за п'ять кілометрів від головного корпусу університету.

Студентка факультету іноземних мов Анна розповіла, що заняття перенесли через нестачу місць у головному корпусі. Водночас студентів не влаштовують віддаленість нової локації, санітарні умови, стан аудиторій та технічне оснащення.

За словами Анни, студенти вже зверталися до ректора, брали участь у зустрічі з адміністрацією та збирали підписи під петицією проти використання цього корпусу. Однак, як стверджує студентка, ці дії не допомогли розв'язати проблему. Серед альтернатив студенти пропонували змішаний формат навчання, проте їхня головна вимога — відмовитися від корпусу на вулиці Медової Печери.

Що пообіцяв ректор

Після акції ректор ЛНУ імені Івана Франка Роман Гладишевський запросив студентів на зустріч. Він заявив, що вже з 29 жовтня в першому семестрі заняття після 18:00 у корпусі на Медової Печери не проводитимуть.

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Також ректор пообіцяв, що з другого семестру навчання в цьому корпусі припинять, а будівлю ремонтуватимуть і відновлюватимуть.

За словами Гладишевського, у другому семестрі заняття розподілять між іншими корпусами університету.

Джерело: Суспільне

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