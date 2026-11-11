Відео: у Львові відреставрували скульптуру святої Єлизавети, пошкоджену під час Другої світової

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У Львові відновили скульптуру святої Єлизавети роботи Тадеуша Блотницького, встановлену на бічній вежі храму святих Ольги і Єлизавети у 1911 році.

Під час бомбардування Львова у 1939 році вона втратила голову та частину руки, і відтоді понад 85 років скульптура залишалася пошкодженою. Тепер їй повернули первісний вигляд.

Реставрація тривала три місяці. Фахівці очистили фігуру, а втрачені частини відтворили за архівними фотографіями та історичними матеріалами. Усі роботи виконували на висоті понад 20 метрів.

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Наступного тижня фахівці планують провести 3D-сканування скульптури. Після цього демонтують риштування, і відновлену святу Єлизавету знову можна буде побачити на фасаді храму.

Джерело: Львівська міська рада.

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