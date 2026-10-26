Відео: у Львові затримали і засудили колаборанта з окупаційної поліції на Запоріжжі

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Суд визнав 29-річного мешканця Запорізької області винним у колабораційній діяльності та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Крім того, засудженому заборонено обіймати посади в правоохоронних органах та органах влади строком на 10 років.

У червні 2022 року чоловік добровільно вступив до окупаційної поліції у Василівському районі, де спільно з представниками окупаційних органів патрулював селище Михайлівка, проводив обшуки в помешканнях проукраїнських жителів та забезпечував охорону дільниці під час псевдореферендуму щодо «приєднання» Запорізької області до рф.

Наприкінці 2023 року фігурант виїхав на підконтрольну Україні територію та оселився у родичів у Львові під виглядом внутрішньо переміщеної особи, де й був затриманий правоохоронцями. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Джерело: Офіс Генерального прокурора.

Колаборанта Олександра Кобця, який очолював окупаційну адміністрацію Херсона, засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалено на підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими Служби безпеки України.

Служба безпеки України оголосила ще одну підозру Володимиру Сальдо, так званому «главі» окупаційної адміністрації Херсонщини, зокрема за створення окупаційного батальйону.

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