Відео: У Петропавлівській Борщагівці натовп намагався звільнити мобілізованих з автобуса

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У Петропавлівській Борщагівці під Києвом сталася сутичка під час виведення людей із будинку, де вони перебували. Їх почали супроводжувати до військового автобуса, однак зібраний натовп намагався перешкодити цьому.

Люди, які раніше заявляли про незаконне утримання громадян у будинку, атакували транспорт і намагалися звільнити мобілізованих. Наразі натовп блокує автобус, у який посадили чоловіків.

Натовп спершу намагався повалити цегляну огорожу будинку.

Згодом, коли з будинку почали виводити чоловіків і супроводжувати їх до військового автобуса, люди почали скандувати: "Хлопці, тікайте!" і атакували автобус.

Наразі автобус заблокований.

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Про повідомляє UNN.

Командувач Нацгвардії визнав утримання повернутих із СЗЧ у Петропавлівській Борщагівці.

Відео: У будинку в Петропавлівській Борщагівці виявили 25 людей, четверо поранені.

Нагадаємо, Військове командування терміново прямує до передмістя Києва: подробиці інциденту.

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