Відео: У Рівному врятували травмованого чоловіка, який упав у триметрову ліфтову шахту

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У Рівному рятувальники спільно з медиками дістали травмованого чоловіка з ліфтової шахти, де він перебував на глибині близько трьох метрів.

Повідомлення про подію на вулиці Василя Червонія в Рівному надійшло до Служби порятунку.

Чоловік 1993 року народження впав у ліфтову шахту і зазнав травм. Через складність доступу медичні працівники не могли самостійно його евакуювати та звернулися по допомогу до ДСНС.

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Фахівці 25-ї державної пожежно-рятувальної частини оперативно прибули на місце та дістали постраждалого з шахти. Після цього травмованого чоловіка госпіталізували до лікувального закладу.

Джерело: ДСНС

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