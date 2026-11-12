Відео: У Сумах під час пожежі в десятиповерхівці врятували сімох людей

0:00 / 0:00

У Сумах рятувальники ліквідували пожежу в житловому десятиповерховому будинку.

Вогонь охопив фасад до шостого поверху, також загорівся припаркований поруч автомобіль.

Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували сімох людей, ще 17 евакуювали в безпечне місце.

Джерело: ДСНС України

У селі Блажове Рокитнівської громади на Сарненщині вдень 9 листопада сталася пожежа в господарській будівлі. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло жінки.

В Оболонському районі Києва на пожежі у будівлі виявили тіло людини.

Увечері 2 листопада в Звягелі Житомирської області сталася пожежа в житловому будинку. Рятувальники винесли з охопленої вогнем оселі непритомних 36-річного чоловіка та його трирічного сина. Дитину врятувати не вдалося, батька доправили до лікарні.

Читай нас у