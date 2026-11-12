Відео: У Сумах під час пожежі в десятиповерхівці врятували сімох людей
У Сумах рятувальники ліквідували пожежу в житловому десятиповерховому будинку.
Вогонь охопив фасад до шостого поверху, також загорівся припаркований поруч автомобіль.
Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували сімох людей, ще 17 евакуювали в безпечне місце.
Джерело: ДСНС України
У селі Блажове Рокитнівської громади на Сарненщині вдень 9 листопада сталася пожежа в господарській будівлі. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло жінки.
В Оболонському районі Києва на пожежі у будівлі виявили тіло людини.
Увечері 2 листопада в Звягелі Житомирської області сталася пожежа в житловому будинку. Рятувальники винесли з охопленої вогнем оселі непритомних 36-річного чоловіка та його трирічного сина. Дитину врятувати не вдалося, батька доправили до лікарні.