Відео: У Тернополі відкрили кримінальне провадження щодо чоловіка, який стріляв у магазині

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Поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо чоловіка, який влаштував стрілянину в магазині Тернополя. Його дії слідчі кваліфікували як незаконне позбавлення волі людини, а також погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Інцидент стався у вівторок, 5 листопада, близько 11:00. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що до магазину на бульварі Данила Галицького в Тернополі зайшов озброєний чоловік і почав погрожувати людям. Згодом із торговельного закладу пролунали постріли.

У місті оголосили спеціальну поліцейську операцію. На місце події оперативно прибули правоохоронці та представники профільних служб.

Правоохоронці встановили, що чоловік утримував у магазині людей у заручниках. Під час переговорів поліцейським вдалося відволікти зловмисника, чим скористалися люди та вибігли з приміщення через службовий вихід.

У цей час фігурант підірвав предмет, схожий на гранату, та почав хаотично стріляти.

Завдяки злагодженим діям спецпризначенців КОРД озброєного правопорушника затримали. Ним виявися 53-річний житель Тернополя. У нього вилучили предмет, схожий на пістолет та мисливський ніж.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Як з’ясувалось, фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі поліції встановили, що за деякий час до інциденту затриманий вже приходив до торговельного закладу, поводився агресивно та вчинив конфлікт з працівниками магазину. Після цього він вийшов із торгового закладу, однак згодом повернувся вже зі зброєю.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 КПК.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини), ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування діям фігуранта буде надано остаточну правову кваліфікацію. undefined Про це повідомляє Поліція Тернопільської області. Нагадаємо, що У Тернополі озброєний чоловік зачинив керуючу магазину в кабінеті та відкрив стрілянину. Стрілянина в Печерському ТЦК: підозрюваного взяли під варту без застави. Підозрюваному у стрілянині в Святошинському районі Києва повідомлено про підозру. На Житомирщині сталася стрілянина між військовим та місцевим жителем (відео).

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