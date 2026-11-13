Відео: у центрі Черкас чоловік підпалив заклад харчування

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Пожежа сталася 13 листопада на вулиці Хрещатик. Вогонь поширився на два поверхи будівлі, де розташовані заклади «Львівські круасани» та ChaCha. Також згоріли два генератори.

Момент імовірного підпалу зафіксували камери відеоспостереження. За словами власника бізнесу, чоловік спочатку розбивав вікна, а після початку пожежі заходив усередину приміщення.

Рятувальники ліквідували займання, постраждалих немає. Ймовірного палія затримали. Після затримання він заявив, що іноді не може відрізнити сон від реальності.

Джерело: Про Все

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