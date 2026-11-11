Відео: У Запоріжжі планують змінити рух через греблю ДніпроГЕС та обмежити проїзд мостами

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У Запоріжжі мають намір змінити схему руху через греблю ДніпроГЕС, запровадивши реверсивний режим. Напрямок використання більшості смуг змінюватиметься залежно від інтенсивності руху та кількості автомобілів на дорозі.

Про це повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Запорізької області. За словами Семікіна, нова схема має враховувати нерівномірне навантаження на дорогу протягом дня та допомогти організувати рух у періоди найбільшої кількості транспорту.

У години пік три смуги відводитимуть для руху в напрямку, де спостерігатиметься найбільше автомобілів. Для зустрічного транспорту залишатимуть одну смугу.

При цьому напрямок руху змінюватиметься двічі протягом дня. Вранці та ввечері організацію проїзду адаптуватимуть до актуального транспортного навантаження. Тобто залежно від того, в який бік рухатиметься більше машин, більшу кількість смуг віддаватимуть саме цьому напрямку.

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Окремо в ОВА наголосили, що нова схема передбачає і заходи безпеки. У разі ворожих загроз рух мостами тимчасово перекриватимуть.

Як пояснив Семікін, такі обмеження зазвичай тривають від п'яти до 15 хвилин. Після цього рух відновлюють.

«Розумію, що це створює незручності, але прошу поставитися з розумінням. Такі рішення ухвалюємо заради безпеки людей», — підсумував очільник ОВА.

Раніше у Запоріжжі повністю зупинили рух мостом Преображенського.

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