Відео: Україна планує ухвалити закон про платні дороги до кінця 2027 року

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В Україні до кінця 2027 року мають підготувати законодавчу основу для запровадження платних доріг. Як повідомили в Мінтранспорту, створення такої системи є однією з вимог Європейського Союзу в межах євроінтеграції.

Про це заявив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач.

За словами посадовця, створення законодавчої бази для платних доріг є однією з умов євроінтеграції України.

«Можливість запуску платних доріг — це є обов'язковий критерій Європейського Союзу, є частиною законодавства Європейського Союзу. І ми як країна зобов'язані встановити юридичну рамку і можливість запуску платних доріг», — наголосив Деркач.

За його славами, однією з головних причин швидкого псування покриття українських автошляхів залишається систематичне перевантаження транспортних засобів.

«Наші дороги руйнуються саме через перевантажені вантажівки. І ось перевантажені вантажівки, вони з собою везуть дуже часто дві накладні: одну з правильною вагою, а одну з неправильною, зменшеною вагою», — пояснив заступник міністра.

Раніше профільні відомства вже затверджували максимальні тарифи за проїзд (у перерахунку за поточним курсом):

Легкі автомобілі — до 1,17 грн/км

Автобуси та вантажівки від 3,5 до 12 тонн — до 2,30 грн/км

Важкі вантажівки — до 6,79 грн/км

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Наразі Міністерство відновлення також працює над адаптацією українського законодавства до вимог ЄС у сферах ліцензування перевізників, дотримання габаритно-вагових норм та відновлення безпечної транспортної інфраструктури.

Джерело: Центр економічної стратегії

Раніше в Уряді повідомили, коли в Україні можуть з’явитися частково платні дороги.

Також повідомлялося, що в Україні можуть з’явитися платні автобани: перший такий проєкт планують реалізувати на Волині, на ділянці від Ковеля до українсько-польського кордону.

Чи є сенс вводити платні дороги в Україні: економіст Борис Кушнірук.

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