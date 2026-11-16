Відео: Україна потребує 70 млрд євро на 2027 рік — Корецький

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Для забезпечення бюджетних і військових потреб у 2027 році Україні необхідно залучити 70 млрд євро міжнародного фінансування. Із цієї суми 30 млрд євро мають спрямувати на покриття дефіциту державного бюджету, ще 40 млрд — на військові потреби, повідомив 16 листопада прем'єр-міністр Корецький в інтерв'ю «Суспільному» під час робочого візиту до Брюсселя.

За його словами, українська сторона активно взаємодіє з Європейським Союзом та Європейською комісією щодо пошуку механізмів фінансування. У переговорах уже є певний прогрес.

Крім того, Київ веде консультації з партнерами з інших країн. Україна розраховує до кінця листопада — початку грудня отримати чіткий план залучення коштів для покриття фінансових та оборонних потреб наступного року.

Прем'єр також звернув увагу на посилення російських атак по енергетичній інфраструктурі України. За його словами, протягом останніх місяців РФ завдавала ударів по енергетичних об'єктах у рази частіше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Від інтенсивності подальших російських обстрілів залежатиме і тривалість можливих відключень електроенергії взимку. Зокрема, ситуація зі світлом у Києві визначатиметься масштабами та наслідками атак РФ, пише «Суспільне».

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