Відео: Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН через удари РФ по Дніпру та Чернігову

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Україна ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з масованими російськими атаками на Дніпро та Чернігів, унаслідок яких загинули мирні жителі. Про це повідомив український посол.

Про це заявив посол України при ООН Андрій Мельник.

Українська сторона ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з останніми обстрілами міст України.

За словами дипломата, російські ракети навмисно б'ють по мирних жителях.

«Після останніх варварських звірств Росії проти українських мирних жителів у Дніпрі, Чернігові та Кременчуці, де російські ракети навмисно вбили 20 українців та поранили десятки інших, ми скликаємо екстрене засідання Ради Безпеки ООН», — зазначив Мельник.

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Також дипломат висловив різку позицію щодо членства РФ у міжнародній організації, закликавши остаточно вигнати Росію.

Нагадаємо, Росія повторно атакувала залізничний вокзал Дніпра.

Раніше окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.

Російський удар по вокзалу в Дніпрі забрав життя п’ятьох залізничників: серед загиблих — дві провідниці.

Укрзалізниця уточнила обставини російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та постраждали цивільні пасажири.

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