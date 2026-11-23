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23 листопада в низці регіонів України випав перший сніг. Снігопади зафіксували на Полтавщині, Одещині, у Харкові, а також у західних областях.

У Полтаві сніг засипав вулиці та будинки, однак через плюсову температуру він не затримується на землі. Снігопади також пройшли у Карлівці та Лубнах, де місцями розпочалася хурделиця.

На Одещині перший сніг випав на тлі проблем з електро- та теплопостачанням після російських атак. Сніжить також у Харкові, де місто накрила хуртовина.

Попри снігопади, сильних морозів в Україні поки немає — зима лише нагадала про своє наближення.

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Упродовж наступного тижня, з 23 до 29 листопада 2026 року, в Україні відбудеться відчутний перехід до зимового характеру погоди. Нестійка погода з мокрим снігом, рвучким вітром та ожеледицею у перші дні тижня ближче до вихідних зміниться на суху й морозну під впливом Скандинавського антициклону.

У понеділок, 23 листопада 2026 року, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями та суттєвими погодними контрастами між заходом і рештою території країни.

У високогір’ї Карпат четвертий день поспіль зберігається штормова погода: на горі Піп Іван Чорногірський випало багато снігу, вдарив 12-градусний мороз, а швидкість вітру на вершині сягала 17 м/с.

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