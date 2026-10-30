Відео: Усі охочі виїхати з Олешок в Україну змогли це зробити — Лубінець

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Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Усі жителі Олешок, які виявили бажання виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли це зробити. Водночас гуманітарну допомогу доставили й тим, хто вирішив залишитися. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, для перевезення великого багажу передбачили окремий транспорт. Валізи пасажирів реєстрували та маркували спеціальними бірками. Процесом керували представники російської структури та співробітники українського омбудсмана, які стежили за тим, щоб усім вистачило місця в автобусах.

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Лубінець також зазначив, що можливість виїхати надали навіть людям, які попередньо не записувалися на евакуацію.

Окремо омбудсман повідомив, що режим тиші триває вже понад 87 годин. Українська делегація повертається додому.

Нагадаємо, 17 автобусів із жителями Олешок прямують до України, до Росії у декілька разів менше.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець погодився дістатися тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині через територію Росії, оскільки іншого безпечного маршруту для гуманітарної місії наразі немає. В Офісі омбудсмана пояснили, що шлях через лінію фронту небезпечний, а переправа через річку неможлива через мінування.

Російські війська можуть використати тимчасове перемир’я в окупованих Олешках для перекидання техніки та військових ближче до Херсона. Про таку загрозу повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на українських військовослужбовців.

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