Відео: В окупованих Донецьку та Макіївці стався блекаут через пожежу на підстанції

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У тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці станом на 14 жовтня зникло електропостачання. Місцеві жителі повідомляють про пожежу на підстанції між двома містами, однак причини займання та масштаби знеструмлення наразі уточнюються.

За повідомленнями моніторингового каналу, електрики немає в багатьох районах Донецька. Також поширюються кадри пожежі, яку, за словами місцевих, видно з різних частин міста та сусідньої Макіївки.

Попередньо, причиною блекауту могла стати атака на підстанцію, розташовану між Донецьком і Макіївкою. Водночас точне місце ураження, характер пошкоджень та обставини виникнення пожежі наразі не підтверджені офіційно.

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Крім того, у Донецьку повідомляли про пожежу в районі Золотого кільця. За попередніми даними, під атакою міг опинитися металургійний завод. Чи пов’язане це займання з відключенням електроенергії, невідомо.

Інформація про кількість знеструмлених абонентів, масштаби пошкоджень і терміни відновлення електропостачання уточнюється.

Джерело: Exilenova+

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