Відео: В Ужгороді сильна злива затопила вулиці та переїзд під залізничним мостом

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У п’ятницю, 13 листопада, в Ужгороді через інтенсивні дощі підтопило кілька вулиць і переїзд під залізничним мостом. На окремих ділянках міста значно ускладнився рух автомобільного транспорту.

Зазначається,щовода, зокрема, залила проїжджу частину на кількох вулицях у різних районах міста. Крім того, через накопичення дощової води знову підтопило автомобільний переїзд під залізничним мостом на вулиці Василя Шпеника. Опівдні цю ділянку огородили для безпеки водіїв.

Причина підтоплень - у тому, що міська каналізація не справляється зі значним обсягом опадів, кажуть в Ужгородській міській раді.

«За останні пів доби випала майже півмісячна норма опадів. Маємо трубопроводи, які не справляються з такою кількістю опадів. Наразі направлені бригади для усунення наслідків, заплановано прочистку решіток та зливоприймачів, де є накопичення та застій води. Ситуацію ускладнює падолист - листя заважає стоку води», - повідомила начальниця департаменту житлово-комунального господарства Ужгородської міськради Олександра Турянчик.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах, місцеві ЗМІ, а також про проблему з підтопленням вулиць поінформували в Ужгородській міськраді.

Відео: у Дніпрі сильна злива затопила вулиці та ускладнила рух транспорту.

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