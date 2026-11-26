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У місті стрімко скорочуються вільні ділянки на кладовищах, тому вже найближчим часом ховати померлих може бути ніде. Нове кладовище планують облаштувати приблизно за 15 км від Ужгорода.

В Ужгороді склалася критична ситуація з похованням, ресурсів кладовища вистачить максимум на десять днів. Про це під час сесії міської ради у четвер, 26 листопада, повідомив директор Ужгородського комбінату комунальних підприємств Анатолій Сухолов.

За словами посадовця, під час повномасштабного вторгнення РФ населення міста збільшилося? njve зросла кількість поховань.

«У нас нема взагалі? де ховати медичні відходи з лікарень, одиноких і невідомих людей (таких випадків близько 50 на рік). Якщо протягнемо 10 днів – це буде фініш. У Доманинцях залишилося 30–40 місць, Барвінок закриваємо. Все, що можна там, вже захоронили», – заявив Анатолій Сухолов.

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Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв відповів, що для поховання ужгородців розглядають ділянку на території Сюртівської громади.

«У них є близько 30 га території – за 15 км від міста. Є порозуміння з керівником ОТГ. Думаю, ми це питання вирішимо», – зазначив Богдан Андріїв.

Джерело: Ужгородська міська рада

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