Відео: Вступ України до ЄС може тривати до 20 років — Мадяр

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що переговори про вступ України до Євросоюзу можуть тривати 15–20 років.

За його словами, конкретної дати приєднання України до ЄС наразі немає.

Мадяр наголосив, що підтримує повноправне членство країн-кандидатів лише після виконання всіх необхідних вимог. Він навів приклад держав Західних Балкан, які ведуть переговори про вступ уже близько 15 років.

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Також угорський прем’єр повідомив про прогрес у переговорах із Києвом щодо прав угорської меншини на Закарпатті, зокрема у питаннях освіти та використання угорської мови.

Зустріч Мадяра з президентом України Володимиром Зеленським запланована на 16 жовтня в Брюсселі.

7 жовтня робоча група Ради ЄС з питань розширення COELA повторно розгляне документи щодо кластерів 2 і 3 переговорів про вступ України до Євросоюзу. Очікується, що Угорщина цього разу не блокуватиме їхнє погодження.

В Угорщині офіційно створили Національне агентство з повернення активів, яке займатиметься пошуком і поверненням державних коштів, незаконно привласнених протягом попередніх років. Новий орган став однією з ключових антикорупційних реформ уряду прем’єр-міністра Петера Мадяра після його перемоги на парламентських виборах.

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