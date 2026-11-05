Відео: з Комишувахи евакуювали 80-річну бабусю після загибелі її доглядальниці від удару рф

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Волонтери евакуювали з селища Комишуваха Запорізької області 80-річну самотню жінку, доглядальниця якої загинула 2 листопада внаслідок російського авіаційного удару по підземному сховищу.

За даними волонтера Влада Маховського, серед загиблих від ворожого обстрілу були особи, які опікувалися людьми похилого віку та особами з інвалідністю, через що дехто з місцевих мешканців залишився без сторонньої допомоги.

Евакуйовану пенсіонерку вивезли у безпечне місце. Водночас під час пошукових заходів волонтери виявили мертвим ще одного літнього чоловіка, чий піклувальник також загинув під час цього авіаудару.

Джерело: Влад Маховський у Фейсбуці.

Нагадаємо, у Комишувасі триває четверта доба аварійно-рятувальних робіт. Раніше рятувальники деблокували з-під завалів тіла 42 загиблих людей. Наразі триває ідентифікація невпізнаних тіл.

У Комишувасі людей закликали евакуюватися після обстрілу РФ авіабомбами.

Родини загиблих унаслідок російської атаки на Комишуваху Запорізької області отримають кошти на поховання, а пораненим виплатять грошову допомогу з обласного бюджету. Розмір виплат для однієї постраждалої людини може сягнути 50 тисяч гривень.

Удар по Комишувасі може стати найсмертоноснішою атакою РФ на цивільних – NYT.

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