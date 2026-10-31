Відео: З Олешок евакуювали 15 автобусів із мешканцями, частину доправили до Росії

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Загалом з окупованих Олешок виїхали 15 автобусів з евакуйованими жителями. 11 автобусів попрямували до України, ще чотири — до Росії.

Про це повідомив репортер Newsmax Алекс Алварес.

До евакуації також залучили 23 автомобілі швидкої допомоги. Серед евакуйованих переважно літні люди та люди з інвалідністю. Деяким із них під час евакуації надавали першу медичну допомогу.

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Джерело: Newsmax

Четвертий і останній літак із громадянами України, евакуйованими з Олешок Херсонської області, приземлився у білоруському Гомелі. Уже за кілька годин евакуйовані разом з українською делегацією мають прибути на територію України.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Окремо омбудсман повідомив, що режим тиші триває вже понад 87 годин. Українська делегація повертається додому.

Нагадаємо, 17 автобусів із жителями Олешок прямують до України, до Росії у декілька разів менше.

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