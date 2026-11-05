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Перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, якого затримали детективи НАБУ в межах спецоперації «Карфаген», раніше фігурував у резонансній ДТП за участю колишнього народного депутата Олега Ляшка.

Аварія сталася у Києві у квітні 2022 року. Тоді автомобіль, у якому перебував Ляшко, зіткнувся зі службовою автівкою СБУ, пасажиром якої, за інформацією «Української правди», був Сергій Дука. Про його причетність до тієї аварії також писали інші українські медіа.

Затримання у справі «Карфаген»

Про затримання Дуки стало відомо 4 листопада. Його затримали працівники Національного антикорупційного бюро.

Це відбулося на тлі масштабної операції «Карфаген». За даними слідства, учасники викритої злочинної організації систематично передавали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

5 листопада стало відомо, що Сергію Дуці та іншим фігурантам повідомили про підозру. Дука фігурує у справі під псевдонімом «Акім».

Також раніше НАБУ заявило, що під час проведення обшуків один із високопосадовців СБУ погрожував детективам вогнепальною зброєю та перешкоджав слідчим діям. Ймовірно йшлося саме про Сергія Дуку.

Що відомо про ДТП з Олегом Ляшком

Резонансна аварія сталася 28 квітня 2022 року на перехресті вулиць Електриків та Набережно-Рибальської у Києві.



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Тоді автомобіль, у якому перебував колишній народний депутат Олег Ляшко, зіткнувся зі службовою автівкою Lexus, у якій їхали співробітники СБУ.

Ляшко заявляв, що правоохоронці проїхали перехрестя на червоне світло з увімкненими проблисковими маячками. За його словами, унаслідок аварії двоє людей з його автомобіля постраждали.

Після зіткнення екснардеп емоційно спілкувався з водієм та пасажиром Lexus. Відео інциденту він опублікував у тіктоці.

Тоді в СБУ підтвердили факт ДТП та заявили, що проведуть внутрішню перевірку дій свого співробітника. Також у відомстві закликали Ляшка не провокувати військовослужбовців.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку. Затримання відбулося в рамках викриття злочинної організації за операцією «Карфаген», учасники якої систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів.

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