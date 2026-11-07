Відео: Зеленський очікує рішень щодо ППО та енергетики на міжнародних зустрічах у листопаді

0:00 / 0:00

Україна розраховує на конкретні результати у питаннях посилення протиповітряної оборони та підтримки енергетики під час зустрічей G7, «Рамштайну» та Коаліції охочих. Про це заявив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що всі ці заходи мають відбутися протягом листопада.

Він повідомив, що мав розмову з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. За його словами, Україна у листопаді буде представлена у кількох форматах, які можуть дати їй більше сил.

«G7 – це група семи, найбільші демократії світу, також буде коаліція охочих і буде Рамшайтан – дуже важливий формат підтримки нашої оборони. Кожен з цих форматів ми стараємося зробити максимально результативним. І, звісно, результати мають бути передусім щодо протиповітряної оборони та підтримки нашої енергетики. Усі пакети, які можуть підтримати наш захист, підтримати стійкість наших людей, мають бути вчасно», – заявив Президент.

<br />

Раніше Зеленський заявив, що Україна виробляє більше електроенергії, ніж споживає.

По ключовому енергообʼєкту росіяни вдарили корейською балістичною ракетою — Зеленський.

Нагадаємо, що перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що протягом останньої доби російські війська 18 разів атакували енергетичні об’єкти України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Читай нас у