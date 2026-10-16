Відео: Зеленський підбив підсумки зустрічі з прем’єром Угорщини

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Сторони обговорили вступ України до ЄС, торгівлю, аграрну продукцію та дипломатичні шляхи завершення війни.

Зеленський подякував Мадяру за підтримку євроінтеграції України. Київ розраховує до кінця 2026 року відкрити ще два переговорні кластери в межах вступу до Євросоюзу.

Також лідери обговорили економічну співпрацю та можливості спільної роботи заради миру. Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена в добросусідських відносинах з Угорщиною.

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За підсумками зустрічі сторони домовилися відновити спільну роботу на різних рівнях та обмінятися візитами. Дати мають узгодити команди обох країн.

Джерело: соцмережі президента

До цього Зеленського запросили до Будапешта на переговори з Мадяром.

Напередодні президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Брюсселя, де провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони скоординували кроки щодо посилення безпеки України та розширення оборонних постачань.

Лідери Євросоюзу планують попросити президента України Володимира Зеленського пом’якшити публічну критику на адресу президента США Дональда Трампа.

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