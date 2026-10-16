Відео: Зеленський попросив ЄС про додаткові €70 млрд на оборону України у 2027 році

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Президент Володимир Зеленський закликав європейських партнерів надати Україні щонайменше €70 млрд додаткової підтримки у 2027 році. За його словами, наступного року війна коштуватиме Україні близько €155 млрд.

Зеленський наголосив, що додаткове фінансування необхідне для забезпечення ЗСУ, розвитку оборонного виробництва та зміцнення стійкості держави.

Президент зазначив, що Україна могла б у два-три рази збільшити виробництво окремих типів дронів, однак для цього бракує коштів. Він також закликав ЄС посилити санкційний тиск на Росію та не допустити послаблення обмежень, які забезпечують надходження коштів до російського бюджету.

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Окремо Зеленський закликав європейських лідерів зберігати єдність зі США та запровадити нові санкції проти осіб і компаній, причетних до виробництва російських ракет, дронів і систем зв’язку.

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