Відео: Зеленський прибув з візитом до Іспанії
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку важливих зустрічей і переговорів в іспанському Мадриді.
Головними темами стануть посилення української ППО, захист населення, оборонна співпраця та розвиток виробництва.
За словами глави держави, Україна також готує нові кроки у співпраці з Іспанією.
Крім того, найближчими днями заплановані контакти з представниками США. Україна координує дії з партнерами для досягнення конкретних результатів у питаннях безпеки та подальшого просування до миру.
Джерело: Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом і обговорив прискорення постачання ракет PAC-2 німецького виробництва до систем Patriot на тлі хронічного дефіциту перехоплювачів.
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на російські удари, зокрема по мостах. За його словами, Росія також атакує цивільну інфраструктуру — склади, дата-центри та об’єкти мобільного зв’язку. Зеленський наголосив, що Україна не планує залишати такі удари без відповіді.