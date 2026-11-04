Відео: Зеленський прибув з візитом до Іспанії

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку важливих зустрічей і переговорів в іспанському Мадриді.

Головними темами стануть посилення української ППО, захист населення, оборонна співпраця та розвиток виробництва.

За словами глави держави, Україна також готує нові кроки у співпраці з Іспанією.

Крім того, найближчими днями заплановані контакти з представниками США. Україна координує дії з партнерами для досягнення конкретних результатів у питаннях безпеки та подальшого просування до миру.

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Джерело: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом і обговорив прискорення постачання ракет PAC-2 німецького виробництва до систем Patriot на тлі хронічного дефіциту перехоплювачів.

Президент України Володимир Зеленський 3 листопада перебуває з візитом у Берліні, де має зустрітися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Візит українського лідера офіційно підтвердили в німецькому уряді.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на російські удари, зокрема по мостах. За його словами, Росія також атакує цивільну інфраструктуру — склади, дата-центри та об’єкти мобільного зв’язку. Зеленський наголосив, що Україна не планує залишати такі удари без відповіді.

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