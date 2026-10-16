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Відео: Зеленський усмішкою відповів на запитання про роль цапа-відбувайла для Трампа

UA NEWS 16 Жовтня 2026 16:34
Відео: Зеленський усмішкою відповів на запитання про роль цапа-відбувайла для Трампа
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Президент України Володимир Зеленський відреагував усмішкою на запитання журналістів The Guardian про те, чи намагається президент США Дональд Трамп зробити його «цапом-відбувайлом» через власні внутрішньополітичні проблеми напередодні проміжних виборів у США.

 Під час брифінгу в Брюсселі Зеленський витримав паузу, усміхнувся та сказав: «Ось моя відповідь». Після цього він залишив пресконференцію.

Президент Трамп назвав Зеленського складнішим за Путіна у переговорах — Interia.

Трамп пояснив, чому уникає називати Путіна диктатором.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що почувається зрадженим через угоду Трампа з Путіним щодо дизеля.

Маск і Трамп кинули Україну на поталу Росії — The Telegraph

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