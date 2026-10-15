Відео: Зеленський відповів, чи планує йти у відставку на тлі закликів Трампа

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує залишати посаду, попри заклики президента США Дональда Трампа змінити українського лідера. Він пояснив, чому не вважає зміну президента способом розв'язати проблеми, спричинені російською агресією.

Під час розмови Морган нагадав слова Трампа про те, що Україні потрібен новий президент, який зможе домовитися про завершення війни. Американський лідер звинувачував Зеленського в небажанні укладати угоду з Росією.

У відповідь президент України зазначив, що російська окупація Криму та частини Донбасу почалася ще до його приходу до влади. За його словами, до повномасштабного вторгнення країна вже тривалий час протистояла російській агресії, а президентом тоді був інший політик.

Зеленський наголосив, що рішення про зміну глави держави належить українцям. Водночас він переконаний: новий президент – незалежно від того, чоловік це чи жінка, – також буде змушений захищати країну.

«Я впевнений, що новий чоловік чи жінка буде захищати нашу країну, тому що це наш дім. Як можна вчинити інакше?» – сказав Зеленський.

На пряме запитання Моргана, чи збирається він залишити посаду, президент відповів: «Ні, звісно. Це моя відповідальність».

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Під час інтерв’ю Зеленський також пояснив, чому проведення виборів в Україні в нинішніх умовах пов’язане із серйозними труднощами. За його словами, російські атаки тривають постійно, мільйони українців перебувають за кордоном, а значна частина громадян служить у війську.

Окреме питання – участь у голосуванні військовослужбовців і громадян, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Організувати вибори так, щоб усі мали можливість проголосувати, а сам процес був безпечним і легітимним, під час війни вкрай складно.

Президент не став стверджувати, що наступник неодмінно діятиме так само, як він. Зеленський визнав, що інший керівник може бути ефективнішим або менш ефективним. Водночас він переконаний, що будь-який український президент матиме обов’язок захищати державу.

Джерело: Piers Morgan

Окрім того, Зеленський заявив, що щомісячні втрати російських військ сягнули 43 тисяч осіб.

Раніше Зеленський завершив годинні переговори з Бернемом у Лондоні.

Також президент України ВолодимирЗеленський провів аудієнцію з королем Великої Британії Чарльзом III.

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