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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 листопада, зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром на Закарпатті. Лідери розпочали візит зі вшанування пам’яті полеглих українських захисників, поклавши квіти до меморіалу на Пагорбі слави в Ужгороді, після чого будуть двосторонні переговори.

Глава держави назвав цей перший із 2015 року візит угорського прем’єра до України надзвичайно важливим як для двосторонніх відносин, так і для європейської інтеграції Києва.

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Зеленський наголосив, що Україна не змінює курс на вступ до ЄС і виконує всі умови для відкриття переговорних кластерів, а також працює над поглибленням конструктивної співпраці з усіма сусідніми державами, зокрема Угорщиною, Польщею, Румунією, Молдовою та Словаччиною.

Джерело: заява президента України Володимира Зеленського.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у вівторок, 24 листопада, прибув до Закарпатської області України. Це перший візит голови угорського уряду на Закарпаття з 2015 року.

Мадяр раніше заявляв, що хоче особисто передати угорській громаді на Закарпатті слова підтримки від Угорщини. Під час виступу в парламенті 23 листопада він також висловив співчуття українцям і закарпатським угорцям через російську агресію.

Мадяр запропонував Закарпаття як місце зустрічі із Зеленським.

Мадяр розкритикував ідею пов’язати бюджет ЄС із допомогою Україні.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр публічно звинуватив свого попередника Віктора Орбана у завуальованих закликах до збройного повстання та насильницької зміни конституційного ладу.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в Брюсселі, Бельгія, домовився з президентом України Володимиром Зеленським створити нову основу для політичних та економічних відносин між країнами. Це була їхня перша зустріч, що відбулася на полях саміту лідерів ЄС 17 жовтня.

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