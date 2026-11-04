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Валентина Молода під час судового засідання розповіла про свою медичну освіту та професійну діяльність.

Вона стверджує, що має диплом про вищу медичну освіту, відповідні спеціалізації та працює практикуючим хірургом.

Також жінка заявила, що володіє двома медичними закладами та готова надати слідству документи, які підтверджують її кваліфікацію, зокрема ліцензію.

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Під час засідання її також запитували про роботу екстреної медичної допомоги в цих закладах. Молода відповіла, що відповідні обставини вже з’ясовували правоохоронці.

У Печерському районному суді Києва обирають запобіжний захід Валентині Молодій, якій інкримінують перешкоджання діяльності Збройних сил України та поширення інформації про розташування військових підрозділів через участь у подіях у Петропавлівській Борщагівці.

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