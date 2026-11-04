Відео: Журналіста Бігуса планували облити кислотою через розслідування про наркошопи U420

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У середу, 4 листопада, Національне антикорупційне бюро України оприлюднило записи розмов фігурантів справи U420, під час яких вони обговорювали можливість фізичної розправи над журналістами, які висвітлювали діяльність мережі магазинів. Зокрема, йшлося про напад із використанням кислоти на журналіста Дениса Бігуса через матеріал про наркошопи U420.

Крім того, учасники розмов погрожували фізичною розправою блогеру Ігорю Лачену, редакції ProKyiv та оборонцю Маріуполя.

За даними слідства, до діяльності мережі магазинів U420, яка продавала наркотичні речовини, були причетні фігуранти злочинної організації. Її учасник Єгор Буркін на прізвисько «Мексиканець» володів цими магазинами, а Андрій Осипов, відомий як «Кримінал», мав частку в бізнесі та щомісяця отримував відсоток від його обороту.

На оприлюднених записах «Мексиканець» обговорює журналіста Дениса Бігуса та можливі способи нападу на нього. Зокрема, він пропонує облити журналіста кислотою або побити молотками.

«Я думаю, в ї*** кислотой плеснуть… Че думаєш, чи за*** тупо молотками, де-небудь, че на твій погляд менш резонансно буде, молотки чи кислота?» – говорить він.

В іншій розмові Буркін уже прямо висловлює бажання розправитися з Бігусом, побоюючись, що журналіст і надалі публікуватиме матеріали про їхню діяльність.

Крім того, фігуранти згадували Ігоря Лачена та інших журналістів, які висвітлювали діяльність мережі U420, і обговорювали можливість нападів на них. Зокрема, погрожували фізичною розправою Лачену та редакції ProKyiv.

Серед потенційних цілей фігуранти також називали захисника Маріуполя, який пережив російський полон і організовував акції протесту проти діяльності мережі. За матеріалами НАБУ, його також планували облити кислотою та побити молотками.

Як фігуранти U420 планували захистити свій бізнес

На інших записах учасники організації обговорюють підкуп високопосадовців, зокрема міністра, якого в розмовах називають «К». Імовірно, йдеться про тодішнього очільника МВС Ігоря Клименка. За даними НАБУ, «Мексиканець» просив «Кримінала» знайти спосіб домовитися з міністром, щоб забезпечити безперешкодну роботу магазинів.

Учасники схеми також розглядали можливість впливу на парламент і законодавство. Зокрема, вони обговорювали розробку та ухвалення законопроєктів, які б легалізували марихуану в Україні.

На одному із записів Осипов розповідає про намір зустрітися з головою парламентської фракції, щоб обговорити легалізацію продукції. У розмові він називає прізвище Арахамії. Імовірно, йдеться про голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію.

За версією слідства, учасники організації намагалися забезпечити захист свого бізнесу через підкуп посадовців і вплив на рішення державного рівня.

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Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України у середу, 4 листопада.

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