Відео: з'явилися кадри прибуття мешканців Олешок на підконтрольну Україні територію

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31 жовтня мешканці тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині прибули в Україну.

Евакуація відбувалася через Білорусь за посередництва міжнародної гуманітарної місії.

Загалом із міста вдалося евакуювати понад 750 людей. Частина з них вирішила виїхати до Росії.

На українському кордоні в Чернігівській області людей зустріли медики, волонтери та родичі. Для евакуйованих підготували гарячу їжу, чай, допомогу для дітей і домашніх тварин.

Після прибуття медики проводять огляд людей, за потреби їх направляють до лікарень.

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Найстаршому евакуйованому — 94 роки, наймолодшому — трохи більше року.

Четвертий і останній літак із громадянами України, евакуйованими з Олешок Херсонської області, приземлився у білоруському Гомелі. Уже за кілька годин евакуйовані разом з українською делегацією мають прибути на територію України.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Окремо омбудсман повідомив, що режим тиші триває вже понад 87 годин. Українська делегація повертається додому.

Нагадаємо, 17 автобусів із жителями Олешок прямують до України, до Росії у декілька разів менше.

За словами родичів евакуйованих, в Олешках критична гуманітарна ситуація: немає електроенергії, води, газу та мобільного зв’язку, а продукти харчування практично не завозять.

Джерело: РБК-Україна

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