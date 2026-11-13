Відключення світла 13 листопада: у низці областей діють аварійні графіки

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У п’ятницю, 13 листопада, в Україні застосовують графіки відключення електроенергії. Обмеження діють у більшості регіонів країни. Водночас в окремих районах Київської області, а також на Харківщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Чернігівщині та Черкащині запроваджено аварійні відключення, під час яких погодинні графіки не діють.

Деталі щодо обмежень оприлюднили регіональні оператори систем розподілу.

У більшості регіонів України цілодобово діють графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових споживачів застосовують графіки обмеження потужності.

Через російські обстріли частина споживачів залишається без електропостачання у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють у посиленому режимі, однак нові російські атаки та повітряні тривоги ускладнюють і затримують відновлення мереж.

Ситуація з електропостачанням може змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.

Графіки відключення світла за областями

Київ

У столиці діють стабілізаційні відключення електроенергії. Водночас ДТЕК уже майже рік не публікує загальний розклад вимкнень за групами. Тому перевірити заплановані обмеження можна лише за конкретною адресою:

у чат-боті «ДТЕК Київські електромережі» в Telegram;

на офіційному сайті ДТЕК, де потрібно вказати адресу;

у застосунку «Київ Цифровий»;

за номером гарячої лінії «Струм» — 1549. Там можна дізнатися про застосування графіків, наявність електроенергії за адресою та подальші дії в разі відключення.

Київська область

У Бучанському, Фастівському, Білоцерківському та Обухівському районах запроваджено екстрені відключення. Причиною стали обстріли та пошкодження енергосистеми, які обмежують можливості передавання електроенергії.

В інших районах області діють погодинні відключення. ДТЕК не оприлюднив загальний графік, однак неофіційні ресурси наводять такий розклад:

1.1 — 00:00–02:30, 08:30–14:30, 18:30–22:00 (сумарно 12 годин);

1.2 — 00:00–02:30, 07:30–11:00, 18:30–24:00 (сумарно 11,5 години);

2.1 — 00:00–01:30, 07:30–12:00, 17:30–22:30 (сумарно 11 годин);

2.2 — 00:00–01:30, 06:00–12:00, 17:30–22:30 (сумарно 12,5 години);

3.1 — 01:00–04:30, 10:30–15:30, 21:00–24:00 (сумарно 11,5 години);

3.2 — 01:00–04:30, 10:30–15:30, 20:30–24:00 (сумарно 12 годин);

4.1 — 02:00–05:30, 11:30–18:00, 22:00–24:00 (сумарно 12 годин);

4.2 — 02:00–05:30, 11:30–18:00, 22:00–24:00 (сумарно 12 годин);

5.1 — 04:00–08:00, 14:00–21:00 (сумарно 11 годин);

5.2 — 04:00–08:00, 15:00–21:30 (сумарно 10,5 години);

6.1 — 05:00–09:00, 15:00–19:00 (сумарно 8 годин);

6.2 — 05:00–11:00, 15:00–19:00 (сумарно 10 годин).

Вінницька область

У регіоні запроваджено погодинні відключення електроенергії. Загальний розклад обленерго не публікує. Перевірити графік за конкретною адресою можна:

у чат-боті Viber;

у чат-боті Telegram;

у розділі «Онлайн графік погодинних відключень» на сайті обленерго — доступний пошук за адресою, ЕІС-кодом та особовим рахунком;

в особистому кабінеті на сайті обленерго.

Дніпропетровська область

ДТЕК запровадив екстрені відключення у Дніпрі, Дніпровському районі, Кам’янському, Підгородному, Солоному та Царичанці.

В інших районах області діють графіки стабілізаційних відключень:

1.1 — 00:00–00:30, 06:00–10:00, 16:30–20:30 (сумарно 8,5 години);

1.2 — 06:00–10:00, 16:30–20:30 (сумарно 8 годин);

2.1 — 00:00–00:30, 06:00–10:00, 16:30–20:30 (сумарно 8,5 години);

2.2 — 00:00–00:30, 06:00–10:00, 16:30–20:30 (сумарно 8,5 години);

3.1 — 00:00–03:00, 09:30–13:30, 20:00–24:00 (сумарно 11 годин);

3.2 — 00:00–03:00, 09:30–13:30, 20:00–24:00 (сумарно 11 годин);

4.1 — 00:00–03:00, 09:30–13:30, 20:00–22:00 (сумарно 9 годин);

4.2 — 09:30–13:30, 20:00–24:00 (сумарно 8 годин);

5.1 — 13:00–17:00 (сумарно 4 години);

5.2 — 02:30–06:30, 13:00–17:00 (сумарно 8 годин);

6.1 — 02:30–06:30, 13:00–17:00 (сумарно 8 годин);

6.2 — 02:30–06:30, 13:00–17:00 (сумарно 8 годин).

Житомирська область

Через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України в області застосовано аварійні знеструмлення. Це означає, що графіки погодинних відключень наразі не діють.

Запорізька область

У регіоні діють погодинні відключення. Тривалість обмежень відрізняється залежно від підчерги. З урахуванням 30 хвилин на перемикання електроенергія буде відсутня в такі періоди:

1.1 — 13:00–18:00 (сумарно 5 годин);

1.2 — 13:00–16:00 (сумарно 3 години);

2.1 — 06:30–09:00, 17:30–22:30 (сумарно 7,5 години);

2.2 — 06:30–10:30, 19:00–24:00 (сумарно 9 годин);

3.1 — 00:00–01:00, 13:00–16:00 (сумарно 4 години);

3.2 — 08:30–13:30 (сумарно 5 годин);

4.1 — 00:00–01:00, 14:30–19:30 (сумарно 6 годин);

4.2 — 15:30–20:30 (сумарно 5 годин);

5.1 — 06:30–07:30, 20:00–24:00 (сумарно 5 годин);

5.2 — 10:00–15:00 (сумарно 5 годин);

6.1 — 15:30–20:30 (сумарно 5 годин);

6.2 — 00:00–01:00, 06:30–07:30, 20:00–24:00 (сумарно 6 годин).

Миколаївська область

У регіоні застосовуються графіки погодинних відключень (ГПВ). Прогнозований розклад:

1.1 — 12:30–16:00, 19:30–23:00 (сумарно 7 годин);

1.2 — 12:30–16:00, 19:30–22:30 (сумарно 6,5 години);

2.1 — 16:00–19:30 (сумарно 3,5 години);

2.2 — 16:00–19:30, 23:00–24:00 (сумарно 4,5 години);

3.1 — 09:00–12:30, 19:30–23:00 (сумарно 7 годин);

3.2 — 00:00–00:30, 09:00–12:30, 19:30–23:00 (сумарно 7,5 години);

4.1 — 16:00–19:30, 23:00–24:00 (сумарно 4,5 години);

4.2 — 00:00–00:30, 11:30–12:30, 16:00–19:30 (сумарно 5 годин);

5.1 — 05:30–09:00, 12:30–16:00 (сумарно 7 годин);

5.2 — 05:30–09:00, 12:30–16:00 (сумарно 7 годин);

6.1 — 05:30–09:00, 23:00–24:00 (сумарно 4,5 години);

6.2 — 09:00–12:30 (сумарно 3,5 години).

Одеська область

В області запроваджено стабілізаційні відключення електроенергії за таким прогнозованим графіком:

1.1 — 08:00–12:00, 18:30–22:30 (сумарно 8 годин);

1.2 — 08:00–12:00, 18:30–22:30 (сумарно 8 годин);

2.1 — 18:30–22:30 (сумарно 4 години);

2.2 — 08:00–12:00, 18:30–22:30 (сумарно 8 годин);

3.1 — 11:30–15:30 (сумарно 4 години);

3.2 — 11:30–15:30, 22:00–24:00 (сумарно 6 годин);

4.1 — 12:00–15:30, 22:00–24:00 (сумарно 5,5 години);

4.2 — 11:30–15:30, 22:00–24:00 (сумарно 6 годин);

5.1 — 06:00–08:30, 15:00–19:00 (сумарно 6,5 години);

5.2 — 06:00–08:30, 15:00–19:00 (сумарно 6,5 години);

6.1 — 15:00–19:00 (сумарно 4 години);

6.2 — 06:00–08:30, 15:00–19:00 (сумарно 6,5 години).

Полтавська область

У Полтавській області діють графіки погодинних відключень. Режим обмежень в регіональній енергосистемі передбачає:

з 00:00 до 01:00 — 2 черги;

з 01:00 до 07:30 — 1 черга;

з 07:30 до 08:00 — 2 черги;

з 08:00 до 15:00 — 2,5 черги;

з 15:00 до 22:00 — 3 черги;

з 22:00 до 23:59 — 2 черги.

Крім того, вранці та вдень очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с. Через негоду можливі обриви проводів повітряних ліній електропередач.

Енергетики закликають не наближатися на відстань менше ніж 8 метрів до провислих проводів або тих, що лежать на землі, щоб уникнути ураження електричним струмом.

Сумська область

Після нічного обстрілу в частині регіону сталися масштабні відключення електроенергії. Також в області діють погодинні графіки за оновленим розкладом.

Харківська область

У регіоні запроваджено аварійні відключення електроенергії. Одночасно з ними діють погодинні графіки:

1.1 — 04:00–06:00, 09:00–11:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00 (сумарно 9 годин);

1.2 — 05:00–07:00, 10:00–13:00, 16:00–19:00, 23:00–24:00 (сумарно 10 годин);

2.1 — 04:00–06:00, 09:00–12:00, 16:00–18:00, 21:00–23:00 (сумарно 9 годин);

2.2 — 04:00–07:00, 10:00–12:00, 16:00–19:00, 23:00–24:00 (сумарно 10 годин);

3.1 — 00:00–02:00, 06:00–08:00, 11:00–13:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00 (сумарно 11 годин);

3.2 — 00:00–02:00, 06:00–09:00, 11:00–14:00, 18:00–21:00, 23:00–24:00 (сумарно 13 годин);

4.1 — 00:00–02:00, 12:00–14:00, 17:00–20:00 (сумарно 7 годин);

4.2 — 00:00–03:00, 06:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00, 23:00–24:00 (сумарно 14 годин);

5.1 — 02:00–04:00, 07:00–10:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00 (сумарно 11 годин);

5.2 — 02:00–04:00, 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–23:00 (сумарно 11 годин);

6.1 — 02:00–04:00, 07:00–10:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00 (сумарно 11 годин);

6.2 — 03:00–05:00, 14:00–17:00, 20:00–23:00 (сумарно 8 годин).

Хмельницька область

В області застосовують погодинні відключення електроенергії — з 06:00 і до кінця доби. Для більшості споживачів сумарна тривалість обмежень становитиме близько шести годин.

Графік за підчергами:

1.1 — 09:00–12:00, 19:00–22:00 (сумарно 6 годин);

1.2 — 19:00–22:00 (сумарно 3 години);

2.1 — 09:00–12:00, 19:00–22:00 (сумарно 6 годин);

2.2 — 09:00–12:00, 19:00–22:00 (сумарно 6 годин);

3.1 — 12:00–16:00 (сумарно 4 години);

3.2 — 12:00–16:00, 22:00–24:00 (сумарно 6 годин);

4.1 — 12:00–16:00, 22:00–24:00 (сумарно 6 годин);

4.2 — 12:00–16:00, 22:00–24:00 (сумарно 6 годин);

5.1 — 06:00–09:00, 16:00–19:00 (сумарно 6 годин);

5.2 — 06:00–09:00, 16:00–19:00 (сумарно 6 годин);

6.1 — 16:00–19:00 (сумарно 3 години);

6.2 — 06:00–09:00, 16:00–19:00 (сумарно 6 годин).

Фахівці наголошують, що це прогнозований розклад. За потреби оператор системи передачі може змінити обсяг і час обмежень.

Черкаська область

В обленерго повідомили про пошкодження обладнання електромереж унаслідок систематичних російських атак. Наразі в регіоні цілодобово тривають відновлювальні роботи.

«Енергетики виконують аварійно-відновлювальні роботи з залученням усієї необхідної техніки, обладнання … Робимо все можливе, аби повернути світло в кожну оселю», — запевнили енергетики.

Після ліквідації наслідків пошкоджень електроенергію вимикатимуть за таким графіком:

1.1 — 02:00–04:00, 08:00–11:00, 14:00–16:00, 20:00–23:00 (сумарно 10 годин);

1.2 — 03:00–05:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00 (сумарно 11 годин);

2.1 — 02:00–05:00, 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00 (сумарно 11 годин);

2.2 — 00:00–01:00, 03:00–05:00, 09:00–11:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00 (сумарно 11 годин);

3.1 — 04:00–06:00, 10:00–13:00, 16:00–19:00, 22:00–24:00 (сумарно 10 годин);

3.2 — 00:00–02:00, 05:00–07:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00 (сумарно 11 годин);

4.1 — 00:00–02:00, 05:00–08:00, 11:00–13:00, 16:00–19:00, 22:00–24:00 (сумарно 12 годин);

4.2 — 00:00–01:00, 05:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00 (сумарно 10 годин);

5.1 — 06:00–08:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00 (сумарно 8 годин);

5.2 — 01:00–03:00, 08:00–10:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00 (сумарно 10 годин);

6.1 — 06:00–09:00, 13:00–15:00, 18:00–21:00 (сумарно 8 годин);

6.2 — 01:00–03:00, 07:00–09:00, 15:00–17:00, 19:00–22:00 (сумарно 9 годин).

Чернігівська область

Через аварію на об’єкті електропостачання без світла залишилися близько 80 тисяч помешкань у Корюківському, Новгород-Сіверському та Ніжинському районах. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

В інших районах області діють погодинні відключення. Якщо електроенергія відсутня не за графіком, а з інших причин, споживачам радять перевірити орієнтовний час відновлення живлення на сайті обленерго.

На офіційних сайтах операторів систем розподілу (обленерго) публікують графіки відключень електроенергії та інформацію про розподіл споживачів за групами й чергами.

Щоб дізнатися, до якої черги належить конкретна адреса та коли можуть вимикати світло, потрібно скористатися сервісом свого регіонального обленерго.

Важливо враховувати, що під час аварійних та екстрених відключень погодинні графіки можуть не діяти, а фактична ситуація з електропостачанням може відрізнятися від прогнозованого розкладу.

Про загальну ситуацію в енергосистемі повідомили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики.

У Фастівському, Білоцерківському та Обухівському районах Київської області запровадили аварійні відключення електроенергії внаслідок ворожої атаки на енергооб'єкти ввечері 12 листопада.

Від початку листопада російські війська понад 310 разів атакували енергетичні об'єкти України. Станом на 12 листопада без електрики залишалися майже 700 тисяч сімей.

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