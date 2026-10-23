Відключення світла на Київщині 23 жовтня: графік для всіх черг

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У п’ятницю, 23 жовтня 2026 року, у Київській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Енергетики оприлюднили розклад для всіх черг споживачів.

Електроенергію вимикатимуть за такими графіками:

Черга 1.1 — з 08:00 до 11:30 та з 18:00 до 22:00.

Черга 1.2 — з 08:00 до 11:30 та з 18:00 до 22:00.

Черга 2.1 — з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00.

Черга 2.2 — з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00.

Черга 3.1 — з 11:00 до 15:00.

Черга 3.2 — з 11:00 до 15:00.

Черга 4.1 — з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00.

Черга 4.2 — з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00.

Черга 5.1 — з 06:00 до 08:00 та з 14:30 до 18:30.

Черга 5.2 — з 06:00 до 08:00 та з 14:30 до 18:30.

Черга 6.1 — з 14:30 до 18:30.

Черга 6.2 — з 14:30 до 18:30.

Щоб дізнатися точний час відключення електроенергії за конкретною адресою, споживачам рекомендують скористатися офіційними сервісами енергетиків.

Перевірити графік можна:

у чат-боті ДТЕК Київські електромережі;

на офіційному сайті ДТЕК Київські електромережі;

у застосунку «Київ Цифровий»;

на сайті YASNO;

у застосунку YASNO Mobile.

Час відключення залежить від черги, до якої належить адреса споживача. Тому перед плануванням справ варто перевірити актуальний графік у відповідному сервісі.

Про це повідомляє ДТЕК.

23 жовтня у частині областей України діятимуть вимушені обмеження споживання електроенергії.

Станом на ранок 22 жовтня внаслідок російських обстрілів зафіксували знеструмлення споживачів у шести областях України. У частині регіонів також діють графіки погодинних відключень електроенергії обсягом до двох черг.

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