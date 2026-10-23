Відключення світла на Київщині 23 жовтня: графік для всіх черг
У п’ятницю, 23 жовтня 2026 року, у Київській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Енергетики оприлюднили розклад для всіх черг споживачів.
Електроенергію вимикатимуть за такими графіками:
- Черга 1.1 — з 08:00 до 11:30 та з 18:00 до 22:00.
- Черга 1.2 — з 08:00 до 11:30 та з 18:00 до 22:00.
- Черга 2.1 — з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00.
- Черга 2.2 — з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00.
- Черга 3.1 — з 11:00 до 15:00.
- Черга 3.2 — з 11:00 до 15:00.
- Черга 4.1 — з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00.
- Черга 4.2 — з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00.
- Черга 5.1 — з 06:00 до 08:00 та з 14:30 до 18:30.
- Черга 5.2 — з 06:00 до 08:00 та з 14:30 до 18:30.
- Черга 6.1 — з 14:30 до 18:30.
- Черга 6.2 — з 14:30 до 18:30.
Щоб дізнатися точний час відключення електроенергії за конкретною адресою, споживачам рекомендують скористатися офіційними сервісами енергетиків.
Перевірити графік можна:
- у чат-боті ДТЕК Київські електромережі;
- на офіційному сайті ДТЕК Київські електромережі;
- у застосунку «Київ Цифровий»;
- на сайті YASNO;
- у застосунку YASNO Mobile.
Час відключення залежить від черги, до якої належить адреса споживача. Тому перед плануванням справ варто перевірити актуальний графік у відповідному сервісі.
Про це повідомляє ДТЕК.
23 жовтня у частині областей України діятимуть вимушені обмеження споживання електроенергії.
Станом на ранок 22 жовтня внаслідок російських обстрілів зафіксували знеструмлення споживачів у шести областях України. У частині регіонів також діють графіки погодинних відключень електроенергії обсягом до двох черг.