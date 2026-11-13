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Відомий виробник соусів зупиняє виробництво в Україні та скорочує штат

UA NEWS 13 Листопада 2026 21:01
Відомий виробник соусів зупиняє виробництво в Україні та скорочує штат
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Через критичні проблеми з електропостачанням і воєнні загрози компанія «Королівський смак» припиняє закупівлю всіх видів олійних культур, скорочує працівників і зупиняє виробництво.

 

 

«Компанія «Королівський смак» повідомляє про вимушену зупинку виробництва, повне припинення закупівлі всіх видів олійних культур та скорочення персоналу через критичну ситуацію з електропостачанням і постійну загрозу ракетних та дронових ударів. Найважче в цій ситуації те, що ми змушені залишати людей без роботи. Багато хто працює з нами роками, і ми розуміємо, що за кожним працівником стоїть його родина. Постійні перебої з електроенергією не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства, а загроза обстрілів створює додаткові ризики для наших працівників.
Наразі компанія завершує відвантаження готової продукції та зупиняє виробничі процеси», — про це повідомила пресслужба компанії 13 листопада. 

Нагадаємо, що у селі Бандурка на Миколаївщині російський безпілотник влучив у Бандурський олійноекстракційний завод. Через удар пошкоджено чотири резервуари із соняшниковою олією, один із них повністю зруйнований.
 
Українська аграрна компанія «Кернел» тимчасово зупинила роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів після масованих російських атак. Внаслідок ударів безпілотників пошкоджені виробничі будівлі, обладнання та резервуари підприємств.
 
Раніше російські війська втретє за останні чотири дні атакували термінал компанії «Кернел» в Одеській області. Через удар безпілотника виникла масштабна пожежа, були серйозно пошкоджені потужності зі зберігання соняшникової олії та перевантажувальна інфраструктура.

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