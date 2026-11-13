Відомий виробник соусів зупиняє виробництво в Україні та скорочує штат

Через критичні проблеми з електропостачанням і воєнні загрози компанія «Королівський смак» припиняє закупівлю всіх видів олійних культур, скорочує працівників і зупиняє виробництво.

«Компанія «Королівський смак» повідомляє про вимушену зупинку виробництва, повне припинення закупівлі всіх видів олійних культур та скорочення персоналу через критичну ситуацію з електропостачанням і постійну загрозу ракетних та дронових ударів. Найважче в цій ситуації те, що ми змушені залишати людей без роботи. Багато хто працює з нами роками, і ми розуміємо, що за кожним працівником стоїть його родина. Постійні перебої з електроенергією не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства, а загроза обстрілів створює додаткові ризики для наших працівників.

Наразі компанія завершує відвантаження готової продукції та зупиняє виробничі процеси», — про це повідомила пресслужба компанії 13 листопада.