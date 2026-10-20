В’єтнам надав Україні $500 тисяч гуманітарної допомоги

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В’єтнам 20 жовтня оголосив про виділення Україні гуманітарної допомоги на суму 500 тисяч доларів США.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував уряду та народу В’єтнаму за підтримку, наголосивши на її важливості напередодні зими.

За словами Сибіги, допомога свідчить про дружбу, взаємну повагу та солідарність між народами двох країн. Він також висловив сподівання на подальше зміцнення двосторонніх відносин і співпраці.

Джерело: Андрій Сибіга, X

Тим часом, Південна Корея виведе з України ще частину співробітників свого посольства. У Сеулі пояснили це відсутністю конструктивної відповіді Києва на суперечку щодо передачі двох полонених північнокорейських військових, а також постійною загрозою російських ударів по українській території.

До цього послу Південної Кореї в Україні Паку Кічанунаказали повернутися на Батьківщину. Відповідне рішення ухвалило південнокорейське Міністерство закордонних справ.

Україна готова повернутися до конструктивного діалогу з Південною Кореєю після рішення Сеула відкликати свого посла з Києва. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що дипломатичні відносини важливіші за емоційні реакції, тому Україна залишається відкритою до подальших контактів.

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