Вигівський пояснив, що загрожує батькам підлітка за участь в заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці

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Батьків 14-річного підлітка, який брав участь в інциденті на об'єкті Національної гвардії України в селищі Петропавлівська Борщагівка на Київщині, можуть притягнути до адміністративної відповідальності, якщо в діях неповнолітнього не виявлять складу кримінального правопорушення.

Про це під час брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, зазначивши, що ситуація перебуває під прискіпливою увагою керівництва держави.

У свою чергу командувач Нацгвардії Олександр Півненко спростував інформацію про застосування сили до підлітка з боку військовослужбовців. За його словами, хлопець самостійно заліз на дерево та впав, після чого військові завели його до приміщення для захисту від дій протестувальників, надали необхідну медичну допомогу й згодом відпустили.

Джерело: Укрінформ.

Водночас кадри з підлітком у стані шоку активно поширювали російські пропагандистські ресурси, звинувачуючи українських військових у знущаннях. Згодом з'явилися відеодокази, які спростовують фейки ворога: на них видно, що неповнолітній брав участь у протестах, погрожував поліції та сам упав під час інциденту.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що осіб, які ініціювали події на Петропавлівській Борщагівці, встановлять і притягнуть до відповідальності. За його словами, об'єктивне розслідування вже розпочали Генеральна прокуратура та відповідні правоохоронні органи.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив запити до правоохоронних органів через інцидент на Петропавлівській Борщагівці. Омбудсмен вимагає з'ясувати обставини події, перевірити правові підстави перебування військовослужбовців і представників Національної гвардії в будинку та надати оцінку діям усіх причетних.

У пункті дислокації військової частини в Петропавлівській Борщагівці перебували військовослужбовці, які брали участь в обороні Маріуполя та Азовсталі, пережили російський полон і повернулися до служби. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Особи, чиї протиправні дії будуть встановлені, повинні відповідати за них у передбаченому законом порядку, зазначила вона.

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