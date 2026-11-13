Вигівський пообіцяв звільнити двох поліцейських, які фігурують у справі Карфаген

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Двох співробітників Національної поліції, які фігурують у справі «Карфаген», притягують до кримінальної відповідальності. За словами Вигівського, найближчим часом їх також звільнять із правоохоронних органів.

"Щодо події та операції "Карфаген". До кримінальної відповідальності притягуються двоє співробітників Національної поліції: заступник керівника Департаменту стратегічних розслідувань і співробітник Головного управління Національної поліції в Київській області", - розповів він.

Вигівський зазначив, що міністерству стало відомо про відповідні процесуальні дії, коли вони розпочалися вранці і фігурантів справи відсторонили від виконання службових обов’язків ще до виходу сюжету.

"Наразі проводиться службове розслідування. Найближчим часом їх буде звільнено", - наголосив міністр.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

Операція Карфаген — викрито угруповання, до якого залучили правоохоронців.

Нагадаємо, водій Кропиви вийшов із СІЗО під заставу 3 млн грн у справі Карфаген.

Прокурор САП заперечив, що Кропива був у відрядженні у Львові.

Фігурант розслідування НАБУ прокурор Кропива в 42 роки через суд домігся пенсії в 300 тисяч.

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