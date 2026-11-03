Вигівський заявив, що конфлікт у Петропавлівській Борщагівці почався через псевдомедикиню

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Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що конфлікт у Петропавлівській Борщагівці розпочався через дії жінки, яку він назвав псевдомедикинею. За його словами, інформація про нібито катівню та незаконне утримання військовослужбовців не відповідає дійсності.

Вигівський зазначив, що навколо подій поширювали маніпуляції та неправдиві повідомлення. Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до конфлікту, а Державне бюро розслідувань має надати їхнім діям правову оцінку.

За його словами, навколо ситуації було багато маніпуляцій та неправдивої інформації, яка була передусім скерована проти підрозділу Нацгвардії.

"Передумови цієї ситуації - це зрежисована ситуація. Почалася вона з того, що прибула ця псевдомедикиня на автомобілі, брендованому під медичну допомогу, з шевронами меддопомоги. Нібито для надання допомоги особам, які утримувалися незаконно", - зауважив він.

Ця будівля, зауважив Вигівський, була на законних підставах орендована Нацгвардією.

"Ця жінка емоційно вела стрім. Після чого багато осіб побачили це, почали збиратися там люди. Фактично, маніпулюючи, перевертаючи всю ситуацію", - додав голова МВС.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які перебували там, та звідки вони прибули. Всім буде надано юридичну оцінку.

Після цього командувач НГУ показав, в яких умовах утримувалися особи, а згодом було надано можливість відправити їх до лікарні для медичної допомоги, хоча вона надавалась також на місці.

"4 особи - два військових, які повернулися після СЗЧ, ще два - мобілізовані, які чекали на відправлення на БЗВП. Після цього натовп вирішив, що цього мало, та вимагали, щоб звільнили ще 17 осіб, які перебували у приміщенні, а це були також військові НГУ, які готувалися до відправки на БЗВП", - продовжив Вигівський.

Після цього було ухвалено рішення залишити будівлю, оскільки її ідентифікували, а це об'єкт, який міг бути уражений військами РФ.

Тому людей вирішили вивезти на автобусі. Особи добровільно сіли в автобус, але коли той почав рух, йому почали перешкоджати.

"Тези, що катівня, вмер хтось, це були фейки, що транслювалися тією жінкою. Юридичну оцінку цим подіям надаватиме ДБР. Керівництво НГУ проводить службове розслідування, буде надано оцінку саме тим особам, які нібито там незаконно утримувалися", - сказав він.

Вигівський наголосив, що РФ веде гібридну війну.

"Ми діяли максимально толерантно, зважено, щоб не допустити жертв та каліцтв. Тому цей конфлікт закінчився на цьому етапі", - продовжив голова МВС.

Водія авто "швидкої" та жінку затримали. Зараз розслідується низка проваджень за цим фактом.



Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

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