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За програмою «Зимовий вступ» військові, ветерани та звільнені з російського полону можуть отримати грант на підготовчі курси до вступної кампанії 2027 року.

Навчання триватиме від 3 до 6 місяців, очно або дистанційно.

Підготовка передбачає заняття з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір — щонайменше по 90 годин на кожен предмет.

Також передбачена компенсація за проживання в гуртожитку до 800 грн на місяць та виплата 3 328 грн для учасників, які не отримують інших бюджетних виплат.

Після завершення курсів та успішного складання випускних іспитів можна отримати 15 додаткових балів до конкурсного бала під час вступу до того самого університету на спеціальність із державною підтримкою.

Джерело: Міноборони України

Міністерство оборони України розширило можливості здобуття військової освіти: збільшило граничний вік вступу на низку курсів і магістерських програм, а також скасувало обов’язковий медичний огляд для окремих категорій військовослужбовців під час вступу на навчання.

Через регулярні повітряні тривоги та російські атаки Міністерство освіти і науки звернулося до українських університетів із нагадуванням про правила роботи в умовах війни.

Низка провідних університетів Києва змінила формат навчання після масованих російських атак на столицю. Частина закладів вищої освіти тимчасово перейшла на дистанційний режим, тоді як інші адаптували змішану модель із пріоритетом безпеки студентів і викладачів.

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