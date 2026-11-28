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Офіс військового омбудсмана дослідив проблему тривалого перебування українських військовослужбовців на позиціях.

За результатами дослідження, ознаки виснаження у більшості опитаних починають проявлятися вже протягом першого місяця, а тривале перебування без ротації суттєво погіршує фізичний і психологічний стан.

За даними Офісу, найтриваліше зафіксоване перебування на позиції становило 460 днів, а середня тривалість, про яку йдеться у скаргах, — 115 днів. Звернення стосувалися військовослужбовців із 130 військових частин. При цьому реальна кількість тих, хто стикається з проблемою, може бути значно більшою.

У межах дослідження опитали понад 1600 військових, які тривалий час перебували на позиціях, а також 174 командирів. Крім того, провели 34 глибинні інтерв’ю з командирами, сержантами та солдатами.

Результати показали, що 60% військових відчували ознаки виснаження вже на 30-й день, а 8 із 10 — суттєве виснаження на 60-й день. 10% опитаних повідомили про думки щодо самоушкодження або самогубства. Ще 25% не змогли повністю відновитися після тривалого перебування на позиціях, а серед тих, хто перебував там понад 180 днів, таких майже половина.

Найсильнішим стресовим фактором виявилася відсутність води — її критичний або сильний вплив відзначили 83% респондентів. Перебої з логістикою назвали значним стресором 76%. Також негативно впливають загибель побратимів, перебування на позиції наодинці, неможливість залишити укриття, невизначеність навколишньої обстановки та відсутність чітких термінів ротації.

За результатами дослідження, Офіс військового омбудсмана пропонує посилити медичну та тактичну підготовку військових, запровадити єдину систему оцінювання стану позицій за низкою критеріїв, а також переглянути механізми відновлення після тривалого перебування в бойових умовах. Зокрема, пропонується враховувати не лише тривалість перебування, а й умови служби та наслідки, яких зазнав військовослужбовець.

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