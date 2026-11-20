ДБР завершило досудове розслідування щодо військовослужбовця, який понад три роки ухилявся від служби, а замість повернення до частини займався продажем овочів.

У лютому 2023 року після поранення чоловік проходив лікування, а згодом отримав відпустку. У березні він мав повернутися до військової частини на Донеччині, однак повідомляв командуванню про нібито продовження лікування.

У липні 2023 року він припинив імітувати лікування, але до служби так і не повернувся. Натомість разом із дружиною продовжив сімейний бізнес із продажу овочів.

При цьому протягом шести місяців військовий отримував грошове забезпечення. За підрахунками слідства, збитки державі становлять майже пів мільйона гривень.

Джерело: Державне бюро розслідувань.