Військовий ТЦК побив начальника ДВС на Полтавщині

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У Лохвиці на Полтавщині військовослужбовець Прилуцького районного ТЦК під час суперечки завдав начальнику відділу Державної виконавчої служби тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Посадовця госпіталізували.

За даними Військової служби правопорядку, інцидент стався 21 жовтня, коли військовий прибув до відділу ДВС з питанням розблокування банківського рахунку, арештованого через несплату штрафу.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом можливого насильства щодо службової особи. Після першочергових слідчих дій військовослужбовець, за даними ВСП, самовільно залишив військову частину.

У ВСП наголосили, що військова форма не звільняє від відповідальності, а всі обставини події мають бути встановлені під час розслідування.

Джерело: Військова служба правопорядку.

Нагадаємо, в Одесі водій поранив військового ТЦК ножем та намагався збити його автомобілем.

До цього правоохоронці повідомили про підозру 41-річному киянину, який 19 жовтня влаштував стрілянину у будівлі Печерського районного ТЦК та СП у Києві. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Тимчасовому виконувачу обов’язків начальника групи психологічної підтримки персоналу одного з РТЦК та СП Донеччини повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди та зловживанні впливом.

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