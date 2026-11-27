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Прокурори Офісу генерального прокурора довели в суді вину військовослужбовця, який за 20 тисяч доларів обіцяв домовитися з військовим командуванням і військово-лікарською комісією про переведення медика з передової до тилової частини на Київщині. Надалі він також обіцяв посприяти звільненню військового зі служби за станом здоров’я.

На момент вчинення злочину засуджений працював водієм одного з керівників Адміністрації Державної прикордонної служби України.

У період із жовтня 2024-го до січня 2025 року він обговорював свої «послуги» зі співмешканкою військового медика, який займався евакуацією поранених із передової. Спочатку чоловік називав меншу суму, однак згодом підвищив вартість до 20 тисяч доларів і наполягав на якнайшвидшій оплаті.

Жінка звернулася до правоохоронців. 4 лютого 2025 року військовослужбовця затримали в Києві одразу після отримання грошей. Перед зустріччю він навіть замінив номерні знаки на автомобілі, намагаючись приховати свої дії.

Під час розслідування в його телефоні також виявили листування щодо оформлення інвалідності для уникнення служби, незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон і переведення військових із бойових підрозділів до тилу за гроші.

У суді чоловік заперечував вину, стверджуючи, що гроші призначалися для купівлі автомобіля. Однак записи переговорів, листування, показання свідків та інші докази спростували його версію.

29 жовтня 2026 року Деснянський районний суд Києва визнав його винним у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України) та призначив два роки позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. У двох регіонах топпосадовців оборонного заводу викрили на розкраданнях коштів. Спіймано кадровика батальйону ТрО, який за хабарі переправляв бійців у тил

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