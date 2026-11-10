Військовий зі Львівщини через суд домігся звільнення зі служби для догляду за матір’ю

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Львівський окружний адміністративний суд став на бік військовослужбовця, якому незаконно відмовили у звільненні зі служби за сімейними обставинами. Чоловік просив звільнити його, щоб доглядати за матір’ю, яка має другу групу інвалідності та потребує сторонньої допомоги.

Суд визнав відмову військової частини протиправною та зобов’язав командування звільнити позивача з військової служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2026 року, до суду звернувся військовослужбовець, матір якою має другу групу інвалідності та потребує догляду. Військова частина відмовила чоловік у звільненні зі служби, тому він звернувся до суду.

Представник військової частини подав відзив на позовну заяву, у якому вказав, що військовому відмовили у задоволенні рапорту, бо у його матері є ще двоє онуків. Цю справу розглянула суддя Зоряна Лунь, яка дослідила усі матеріали та аргументи.

У матеріалах справи вказано, що у матері позивача, яка має другу групу інвалідності, є ще один син, також військовий, та двоє онуків. Один онук має другу групу інвалідності, а онука – є безробітною, доглядає двох малолітніх дітей та проживає окремо від матері у Київській області.

«Сама по собі наявність у матері позивача родичів другого ступеня споріднення, як-от онуки, не відносить її автоматично до членів сім’ї матері позивача в розумінні ч.2 ст.3 СК України, оскільки вона разом з нею не проживає та не пов’язана спільним побутом. Отже, відповідач не довів, що у матері позивача є інші члени сім’ї першого чи другого ступеня споріднення, які можуть доглядати за нею як за інвалідом ІІ групи. З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про протиправність відмови відповідача у звільнення позивача з військової служби, якою порушено право позивача», – вказано у рішенні суду.

Суддя визнала протиправним рішення військової частини про відмову у задоволенні рапорту позивача, а також зобов’язала відповідача звільнити його зі служби. Рішення суду ще можна оскаржити.

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