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Військових інженерів та електриків залучатимуть до термінового відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак, повідомив у неділю, 22 листопада 2026 року, прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками наради з профільними міністрами, представниками Офісу Президента, керівниками обласних і міських адміністрацій та енергетиками.

За словами глави уряду, за дорученням Президента опрацьовано залучення до ремонтних робіт Державної спеціальної служби транспорту, що підпорядкована Міністерству оборони. Прем’єр зазначив, що цивільні комунальні служби не завжди можуть оперативно працювати в бойових умовах і не мають необхідної спецтехніки, тоді як підрозділи ДССТ уже мають відповідний досвід, зокрема у прифронтових регіонах.

Крім того, Міноборони спільно зі Збройними Силами України мають визначити серед військовослужбовців фахових інженерів та електриків, оновити списки й за регіональним принципом направити цих спеціалістів до резерву ДССТ для залучення за потреби та прискорення аварійно-відновлювальних робіт після обстрілів.

Джерело: Прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством розвитку громад та територій готують до запуску єдину цифрову платформу, через яку громадяни зможуть повідомляти про відсутність базових комунальних послуг — електроенергії, опалення та водопостачання. Про це в неділю, 22 листопада 2026 року, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Більша частина Одеси вже з водою після масштабного знеструмлення, спричиненого російськими ударами по енергетичній інфраструктурі. Водночас у частині міста ще немає водопостачання та тепла. Комунальники організували підвіз води, у місті також працюють бювети та близько 300 пунктів незламності.

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