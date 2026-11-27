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Військовослужбовцям рекомендують до кінця року перевірити актуальність персональних даних і документів у своїх військових частинах.

Помилки або застаріла інформація можуть створювати проблеми з виплатами, оформленням відпусток, лікуванням та отриманням соціальних гарантій.

Зокрема, у Київському обласному ТЦК та СП назвали шість пунктів, на які варто звернути увагу:

Сімейний стан: повідомити про одруження, розлучення, зміну прізвища або народження дитини та передати відповідні документи до кадрового підрозділу.

Банківські реквізити: перевірити актуальність IBAN, особливо після зміни банку або відкриття нового рахунку.

Медичні документи: зберігати виписки, висновки ВЛК, результати обстежень, документи про поранення, травми, захворювання та рекомендації щодо реабілітації.

Документи на відпустку: перевірити наявність наказу командира, правильність дат і тривалості відпустки, а також документів для вибуття та повернення. У разі планування виїзду за кордон окремо уточнити правила перетину державного кордону.

Особисте розпорядження щодо виплат: перевірити або оформити документ, у якому визначаються особи, що отримуватимуть частину грошового забезпечення у разі полону чи зникнення безвісти, а також отримувачі одноразової допомоги у разі загибелі.

Електронний військовий документ: перевірити в застосунку «Армія+» наявність документа та правильність відображення даних. У разі помилок звернутися для їх виправлення.

Також військовим радять зберігати копії всіх важливих документів, зокрема медичних висновків, сімейних документів, судових рішень та підтверджень права на пільги. Під час подання документів до військової частини варто залишати докази їх передачі, щоб за необхідності підтвердити факт звернення.

Джерело: Київський обласний ТЦК та СП.

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