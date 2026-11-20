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Військовослужбовці, які звільняються зі служби, мають право на грошову компенсацію за всі невикористані дні відпусток, зокрема за попередні роки. У Міноборони пояснили, які види відпусток враховують під час розрахунку, як визначають суму виплати та що потрібно перевірити перед звільненням.

Компенсацію нараховують за кілька видів невикористаних відпусток. До них належать:

Щорічна основна відпустка. Її тривалість залежить від вислуги років: до 10 років — 30 календарних днів, від 10 до 15 років — 35 днів, від 15 до 20 років — 40 днів, понад 20 років — 45 днів.

Щорічна додаткова відпустка за особливі умови служби — до 15 календарних днів залежно від часу проходження служби у відповідних умовах.

Додаткова відпустка військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. Право на неї визначає стаття 19 Закону України «Про відпустки».

Додаткова відпустка тривалістю 14 календарних днів на рік, зокрема для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Окремо передбачена додаткова відпустка відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Під час воєнного стану її можуть надати з дозволу командира військової частини. Якщо належні дні залишилися невикористаними, за них також передбачена компенсація під час звільнення.

Як визначають кількість днів для компенсації

За загальним правилом кількість днів щорічної основної відпустки за рік звільнення розраховують пропорційно часу служби: за кожен повний місяць враховують 1/12 річної тривалості відпустки. Із отриманої кількості віднімають дні, які військовослужбовець уже використав. Для ЗСУ розраховану тривалість округлюють у бік збільшення до повного дня.

Водночас повну річну тривалість основної відпустки враховують у разі звільнення:

за віком;

за станом здоров’я;

через пряме підпорядкування близькій особі;

у зв’язку зі скороченням штатів;

під час проведення організаційних заходів.

Кількість днів додаткової щорічної відпустки за особливі умови служби визначають за правилами її надання. Також до розрахунку включають невикористані дні відпусток за попередні роки. При цьому обмеження у 90 календарних днів для об'єднаної основної відпустки не поширюється на кількість днів, за які можна отримати компенсацію.

Як розрахувати суму виплати

У ЗСУ компенсацію обчислюють на підставі грошового забезпечення за останньою займаною штатною посадою. Враховують також зміни вислуги років і норм грошового забезпечення.

До розрахунку включають:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавку за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення, крім винагород.

Щоб визначити суму компенсації за один день, відповідне місячне грошове забезпечення ділять на 30. Отриманий результат множать на кількість невикористаних днів відпустки.

Що потрібно перевірити перед звільненням

У Міноборони радять заздалегідь звернутися до стройової частини й уточнити кількість невикористаних днів основної відпустки за кожен рік служби. Ці відомості потрібно звірити з витягами з наказів, відпускними квитками та іншими документами.

Також слід перевірити, чи має військова частина підтвердження права на додаткові відпустки. Наприклад, у документах може не бути відомостей про набуття мобілізованим військовослужбовцем статусу учасника бойових дій та дату його отримання.

Щоб врахувати невикористану додаткову відпустку як учаснику бойових дій, військовослужбовець може подати рапорт і додати копію посвідчення УБД. Аналогічно потрібно підтвердити документами право на інші додаткові відпустки.

Фінансова служба проводить розрахунок після отримання наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу або витягу з нього. У документі має бути зазначена кількість днів, за які належить компенсація.

Після нарахування варто перевірити суму виплати. Якщо кількість днів або розмір компенсації не збігаються з очікуваними, військовослужбовець може подати рапорт із проханням перевірити дані та провести перерахунок.

Коли компенсацію не виплачують

Сам факт накопичення невикористаних днів відпустки під час продовження військової служби не дає права вимагати грошову компенсацію. За загальним правилом таку виплату здійснюють у рік звільнення. Вона також передбачена у разі загибелі або смерті військовослужбовця.

Якщо військовослужбовець загинув або помер, компенсацію за невикористані дні відпусток виплачують особам, яких він визначив в особистому розпорядженні на випадок полону. Кошти розподіляють відповідно до зазначених у документі часток.

Якщо такого розпорядження немає, право на виплату мають особи, визначені пунктом 6 статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Враховуються встановлені законом умови та черговість, передбачена Порядком № 37. Якщо осіб, які мають право на виплату, немає, компенсація входить до складу спадщини.

Для отримання коштів необхідно подати заяву в довільній формі на ім’я командира військової частини, де служив загиблий або померлий військовослужбовець. Це можна зробити в паперовій або електронній формі після складання актового запису про смерть.

До заяви додають копії документа, що посвідчує особу заявника, документа з податковим номером (крім передбачених законом винятків), свідоцтва про смерть військовослужбовця та витягу з інформаційно-аналітичної системи про притягнення особи до кримінальної відповідальності й наявність судимості.

Залежно від підстав отримання коштів можуть знадобитися документи про родинні зв’язки, повноваження законного представника або інші обставини. У заяві також потрібно зазначити назву банку та номер поточного рахунку у форматі IBAN.

Повний перелік документів визначений пунктом 7 Порядку № 37. За наявності технічної можливості частину відомостей можуть отримати через електронну інформаційну взаємодію.

Командир військової частини має ухвалити рішення про виплату компенсації або відмову протягом 15 днів із моменту подання заяви. Про результат заявника повідомляють письмово. У разі відмови мають вказати її причини. Якщо для отримання коштів бракувало документів, після їх доповнення можна звернутися повторно. Відмову також дозволено оскаржити в суді.

Джерело: Судово-юридична газета

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